Milan, incontro con l'agente di Emerson Royal

In attesa di ufficializzare la nomina dicome nuovo allenatore,Come riferisce Sky Sport,Il calciatore brasiliano è uno degli obiettivi per la fascia per la prossima finestra di trasferimenti, insieme al portoghese in forza al Lille Tiago Santos.- Quello andato in scena oggi è stato, che in quest’ultima stagione al Tottenham ha disputato appena 11 presenze da titolari - in virtù dell’esplosione di Pedro Porro - e medita di trasferirsi altrove per ritrovare continuità. Acquistato nell’estate 2021 per 25 milioni di euro, proveniente dal Barcellona,del giocatore. L’area tecnica rossonera tiene in considerazione la sua candidatura, ma, come dicevamo,, classe 2022 che ha brillato agli ordini di Fonseca al Lille e che un prezzo più accessibile di Emerson Royal, tra i 10 e i 12 milioni di euro.