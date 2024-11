Milan, incontro tra Squeri e Scaroni per lo stadio a San Donato: “Progetto concreto, si andrà avanti"

, come comunicato dal sito ufficiale del Comune di San Donato,Il presidente rossonero ha accettato piacevolmente l’invito del sindaco di San Donato così da potersi confrontare in merito alle intenzioni della società meneghina sul progetto stadio all’interno dell’area San Francesco.che, intanto, continua a procedere secondo le tempistiche preventivate e per il quale è in corso la procedura relativa alla VAS, Valutazione Ambientale Strategica.

INCONTRO SQUERI-SCARONI, L'ANTICIPAZIONE DI CALCIOMERCATO.COM

L’incontro è stato richiesto da Squeri dopo le perplessità nutrite dal primo cittadino di San Donato in merito alla costruzione del nuovo impianto del Milan non in tale zona, ma a San Siro. Infatti,In tale evenienza, Scaroni ha ribadito al sindaco Sala il proprio interesse a procedere alla prossima fase (dopo il superamento del vincolo sul secondo anello), delineando un quadro tecnico-economico a supporto del progetto per un nuovo San Siro che prevede l’acquisto dell’area che comprende lo stadio Giuseppe Meazza.. Dopo un primo contatto telefonico avuto nel corso delle scorse settimane, ecco che l’incontro è stato fissato per la mattinata odierna. Un appuntamento proficuo per le parti, dove il Presidente Scaroni ha confermato la propria soddisfazione, ribadendo all’Amministrazione l’impegno a continuare l’iter procedurale relativo a un progetto prioritario per il Club.

– ha dichiarato il Sindaco Squeri, come annunciato dal comunicato ufficiale apparso oggi sul sito del Comune di San Donato –. Da una parte siamo consapevoli che resta ancora aperta un’ipotesi su Milano, ma del resto, come ho ribadito a Scaroni il via libera da parte della nostra Amministrazione resta vincolato al buon esito dell’Accordo di programma, che deve garantire una serie di risposte e tutele per i nostri cittadini e per il nostro territorio affinché lo stadio a San Donato possa rappresentare davvero un’opportunità”.

, anche per le tempistiche migliori rispetto a San Siro (oltre alla possibilità di avere un impianto esclusivo con una spesa molto simile a quella del progetto milanese). Milan, dunque, che definirà la strategia definitiva nei prossimi giorni, a seguito della valutazione dell’Agenzia delle Entrate, che arriverà entro il 9/10 novembre, su San Siro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui