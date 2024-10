Milan, Scaroni: "Ricavi per 417 milioni, pronti ad investire. Stadio? San Donato piano A"

Getty Images

IlPaolo, ha parlato in occasione di un briefing con la stampa in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del Club dove verrà approvato il bilancio della stagione 2023/24."Il nostro obiettivo è quello di chiudere un bilancio buono. Teniamo d'occhio con grande attenzione i nostri costi, tenerli sotto controllo è la conditio sine qua non per continuare ad investire. Piccolo utile o piccola perdita non ci crea tanta differenza".

"Nessun maxi bonus, non esiste. Non è previsto nessun bonus di nessun tipo su niente, né sullo stadio e né su altre cose. Una cosa totalmente falsa. Non vale per me e nemmeno per Giorgio Furlani. Detto questo, sono assatanato per la costruzione dello stadio. Non ho bisogno di carotoni di bonus per dedicarmi ad un progetto che considero essenziale per il Milan e per il calcio italiano. Non ho bisogno di essere motivato con bonus""Credo di aver detto che negli ultimi due anni abbiamo fatto acquisti per 100 milioni, al netto di cessioni. Quindi vero esborso di cassa. Se facesse comparazioni con altri club siamo tra le prime posizioni. E siamo tra le prime posizioni perché abbiamo un buon bilancio: utile e investimenti vanno a braccetto, sono temi strettamente collegati. Per fare degli investimenti c'è bisogno di avere buoni bilanci, se avessimo bilanci in negativo allora non potremmo investire in un certo modo".

"Nel bel mezzo di negoziazioni teniamo un certo riserbo. La negoziazione è in corso ma l'accordo non è ancora finalizzato. È un'iniziativa che ha una parte commerciale ma una grande parte di iniziative sociali, in particolari con Fondazione Milan"."Mi piacerebbe, ma io non ricordo di aver parlato di questa cifra. Se lo chiede a me non l'ho mai detto. In queste cifre conta da una parte il nostro sforzo ed il nostro lavoro, e dall'altra parte la performance in Champions League, è quella che ti permetta di migliorare in modo sostanziale il fatturato. Risultati sportivi ed economici vanno a braccetto".

"Non mi metto a fare calcoli economici su ipotesi. Non si tratta di un assegno da 200 milioni da dare, è un tema complesso. C'è un tunnel da costruire... Il tema è complicato. Finché noi e l'Inter non abbiamo un quadro completo è difficile avanzare. Il progetto San Donato resta al centro della nostra strategia, è un tema importantissimo. San Siro, 3 o 4 mesi fa davamo tutti per morto per una impossibilità di far fronte al tema secondo anello. Questo tema l'abbiamo dietro di noi, ora possiamo guardare avanti. Ma non vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi. Una volta finita questa analisi dovremmo fare 4 conti. Si immagini un percorso ancora lungo. Su San Siro ho ancora le ossa rotte da 5 anni di tentativi, mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione. San Donato resta l'opzione al centro per il nostro stadio".