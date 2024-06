Milan, intesa con Zirkzee sul contratto: i dettagli

Joshua Zirkzee aspetta con fiducia segnali in una settimana che può determinare il suo futuro professionale. La redazione inglese di Sky racconta di come Arsenal e Manchester United stiano seguendo l’evolversi della trattativa tra l’attaccante olandese e il Milan. Nessuna proposta ufficiale allo stato attuale perché i due club inglesi non hanno ancora deciso quale strategia attuare sul mercato e hanno la consapevolezza che il Milan è ormai vicino alla svolta decisiva. Solo in caso di una sorprendente fumata nera potrebbero entrare in gioco, d’altronde Zirkzee ha espresso una preferenza chiara verso il club rossonero e il campionato italiano in generale.

Nelle ultime ore il Milan ha definito l’accordo con Zirkzee sui termini contrattuali.La sensazione è che la trattativa possa concludersi positivamente entro la metà di questa settimana.