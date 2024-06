Inter, l'assist del Milan: Moncada su Cash, l'Aston Villa contatta Dumfries

AFP via Getty Images

E da questa base che parte lo scenario che vi stiamo per descrivere. Ma andiamo con ordine perché il mercato, si sa, è straordinario, oltre a essere sempre pronto a regalarci colpi di scena clamorosi. Come quello che potrebbe delinearsi tra, tre formazioni che disputeranno la prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format, e di due queste contraddistinte da una storica quanto sentita rivalità. Eppure,Ma procediamo con ordine.

(un doppio incontro tra Milano e Londra), ex direttore sportivo di Siviglia e Roma. Tra le varie discussioni e i temi messi sul tavolo,– anzi, è tornata a riecheggiare –h, terzino destro inglese (ma naturalizzato polacco), seguito dai rossoneri sin dai tempi del Nottingham Forest. Al momento, la trattativa tra i due club non può considerarsi in fase avanzata, poiché i Villans hanno posto la base per imbastire un affare a 20 milioni di euro. Una valutazione importante - per il nazionale polacco – che non spaventa i rossoneri, ma che inserisce il nome di Cash tra i profili opzionati, insieme a Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille, per la fascia destra difensiva di Via Aldo Rossi.

. Servirebbe un nome importante, di spicco, che possa garantire fluidità, spinta alla manovra della formazione inglese e che, al contempo, conosca e sia abituato a calcare i palcoscenici più importanti d’Europa, dato l’impegno in Champions League – un appuntamento che manca per la società britannica sin da quel lontano 1982, anno dell’unico e storico trionfo in Coppa dei Campioni - per i Villans.

, la cui trattativa per il rinnovo con Viale della Liberazione non ha ancora sortito gli effetti sperati., infatti,I Villans dovranno trovare una quadra con le importanti esigenze economiche dell’ex PSV Eindhoven, ma gli introiti forniti dalla qualificazione alla massima competizione continentale possono accorrere in aiuto degli inglesi, dando margine di manovra all’interesse concreto verso Dumfries.

, con passaporto di Aruba,(da qui nascevano gli interessi di Manchester United e Chelsea in passato e il suo costante rifiuto verso formazioni di media classifica),e la sponda nerazzurra del Naviglio, come dichiarato dal direttore sportivo dell'Inter,, a Sky Sport: ", è felice di restare qui perché si trova bene.. Poi magari anche lui avrà altre opportunità, ma è un giocatore dell’Inter e noi siamo contenti dei nostri giocatori. Se ci fossero nuove proposte, ne parleremo con lui".

Dumfries, ricordiamo, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 (percepisce un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro netti all'anno) e ha richiesto un aumento importante di stipendio che porti i suoi guadagni vicini ai 5 milioni di euro all’anno.(anche perché il suo fascicolo non è considerato prioritario rispetto al tecnico Simone Inzaghi, a Lautaro Martinez e a Nicolò Barella), a dimostrazione del fatto che, con ogni probabilità, si sta già pensando a qualche altro profilo – come Kayode o Dedic - da inserire sulla corsia di destra., con un incontro che sarà con ogni probabilità previsto con il suo entourage nelle prossime settimane. Le parti si aggiorneranno, ma sarà dentro o fuori:che dovrà fruttare almeno 20 milioni di euro nelle idee della dirigenza meneghina,(che può convincere Dumfries grazie all’accesso in Champions)