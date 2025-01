Milan, Jovic è un problema da 3 milioni di euro: spunta l'opzione "free transfer"

Il Milan ha tanto da fare sul mercato in questa sessione di gennaio. Giorgio Furlani si sta occupando soprattutto del mercato in uscita: in definizione il passaggio di Noah Okafor al Lipsia e trattativa in corso per Luka Romero al Chivas Guadalajara. Due situazioni comunque fluide che saranno chiude nelle migliori condizioni per il club rossonero. Decisamente più spinoso il caso di Luka Jovic, 3 presenze per 78 minuti totali in questa stagione.



CONDIZIONI DIFFICILI - Con Alvaro Morata, Tammy Abraham e Francesco Camarda avanti nelle gerarchie per Luka Jovic la vita in rossonero si è fatta complicata, se non impossibile. A rendere il quadro ancora più nebuloso per il mercato per l'attaccante serbo c'è stato anche il problema della pubalgia che il classe 1997 ha provato a risolvere con l'operazione del 26 novembre scorso. A questi fattori per il Milan si devono aggiungere quello relativo a un ingaggio pesante, da circa 3 milioni di euro, fino al prossimo luglio. Per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada la missione si presenta molto complicata e servirà un intervento creativo da parte dell'agente Fali Ramadani.

DOVE PUO' ANDARE - Negli ultimi mesi solo il Fenerbahce aveva manifestato un certo interesse per Luka Jovic ma ora la pista è svanita nel nulla. Fali Ramadani dovrà sondare i mercati esotici oltre a quello turco, sfruttando contatti ben strutturati. Il Milan, dal canto suo, potrebbe facilitare l'uscita dell'ex Real Madrid con il free transfer in modo da risparmiare sul lauto ingaggio. Lo stesso Sergio Conceicao non sembra voler puntare su Luka Jovic, ora a un bivio: rimanere altri 6 mesi ai margini o provare a trovare una nuova sfida anche autonomamente.