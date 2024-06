Milan, riecco Cash: con l’Aston Villa si parla anche di Douglas Luiz

Getty Images

Il Milan proverà a cogliere le opportunità sul mercato che si presenteranno dalla Premier League come già successo dodici mesi fa con gli arrivi dal Chelsea di Pulisic e Loftus-Cheek.( il primo a Milano settimana scorsa, il secondo ieri a Londra) tra il direttore dell’area tecnica rossonera Moncada con il collega dell’Aston Villa Monchi.Matty Cash, terzino destro inglese ma naturalizzato polacco, è un profilo che piace molto al Milan in una lista che comprende anche Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille.anche se al momento la trattativa non è in fase avanzata perché i Villans valutano tanto il nazionale polacco ( più di 20 milioni di euro). Cash è un nome che torna in orbita Milan dopo l’interesse dell’estate del 2020 quando vestiva la maglia del Nottingham Forest.

Cash ma non solo,. L’ex Girona piace molto a Moncada e d’Ottavio ma la Juventus è avanti perché si è mossa prima. Alle giuste condizioni però il club rossonero potrebbe presentare una proposta, l’Aston Villa è stata avvisata.