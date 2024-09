Getty Images

Milan, Jovic può salutare a gennaio

24 minuti fa



Una prima stagione in rossonera caratterizzata da gol spesso decisivi non è bastata a Luka Jovic per convincere il Milan. Almeno non totalmente perché se è vero che il club abbia esercitato la clausola per il rinnovo del contratto allo stesso tempo ha cercato di cederlo fino all’ultimo giorno del mercato estivo. Ora l’attaccante serbo è chiuso sia da Alvaro Morata che da Tammy Abraham ed é stato escluso dalla lista per la Champions League: la sensazione è che la sessione invernale può sancire l’addio.