Milan, la battuta di Fonseca: "Se battiamo Liverpool e Inter porto pasteis de nata per tutti". Morata: "Io lo jamon"

La vittoria rotonda ottenuta dalcontro il Venezia ha riportato un po' di serenità in casa Milan e la conferenza stampa di presentazione dell'esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool che andrà in scena nella serata di domani alle 20.45 a San Siro è stata l'occasione non solo per fare il punto sui passi avanti visti in campo al rientro dalla sosta, ma anche per qualche battuta volta a stemperare la tensione della gara di coppa e del derby contro l'Inter che sarà la partita immediatamente successiva e in programma domenica sera alle 20.45 e valida per la quarta giornata di Serie A.

L'allenatore portoghese, affiancato dall'attaccante spagnolo Alvaro Morata, si è lasciato andare ad un divertente siparietto, o meglio ad una promessa fatta con i giornalisti, in caso di una doppia vittoria contro Liverpool e Inter. L'ex-Roma, Lille e Shakhtar ha infatti promesso che, in caso di conquista dei 6 punti in palio porterà a tutti il dolce tipico della sua terra. E anche la punta ex-Juve e Atletico Madrid ha contribuito alle risate dei presenti rilanciando l'offerta.A domanda diretta: "Si sente di promettere di portare a tutti i pasteis de nata in caso di doppia vittoria?" Fonseca ha risposto così:E Morata non è da meno:(il prosciutto tipico spagnolo ndr.) a tutti".

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Liverpool, facendo anche il punto sulla condizione di alcuni: "Fofana è arrivato più tardi, non abbiamo tanto tempo di lavoro con lui, non possiamo aspettarci un Fofana perfetto adesso: anche perché fa un ruolo diverso da quello che faceva al Monaco. Sta migliorando dettagli importanti, lo vedo in crescita. Ci credo molto, sarà molto importante per la squadra, dobbiamo capire però che è arrivato adesso e ha bisogno di tempo di adattarsi alla Serie A, che è differente dalla Francia".

