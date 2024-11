Milan, la difesa horror è una spiacevole abitudine: quattro guai da risolvere, ecco le soluzioni di Fonseca

L’ANALISI DI FONSECA – Errori singoli sì, ma che diventano evidenti in una mancata sinergia da parte di tutto il reparto. Le motivazioni sono plurime e Paulo Fonseca ha voluto analizzare così, a DAZN, la prova fornita dai suoi: "Penso che il problema del Milan oggi non è stato con il pallone o offensivo ma difensivo. Grande difficoltà sui cross del Cagliari. Devo dire che mancando aggressività in questo momento, non si può vincere quando una squadra fa solo cross e noi perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aerei. Così è difficile. Abbiamo sbagliato gol, la difesa aerea dell'area. E' un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere. Il problema è stato come abbiamo preso i gol. Abbiamo cominciato la partita con un gol che non possiamo prendere, anche se in fuorigioco per me, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco... E poi sui cross, questa è una squadra che arriva sempre al cross, poca aggressività per impedire il cross e poi in area. Siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto. Theo? Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Penso che tutta la linea difensiva può fare di più per aggressività, duelli aerei. Tutti possono fare di più". Il messaggio chiaro: c’è un problema evidente nel sistema rossonero. La si chiami aggressività mancante, la si chiami concentrazione altalenante, è limpido come la fragilità difensiva mostrata dal Milan sia ormai una preoccupante abitudine, specialmente in Serie A.