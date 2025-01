Milan, la febbre alta non ferma Conceicao: sarà in panchina contro la Juventus

"Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi".Cosi parlava ieri Sergio Conceicao in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus valevole per la semifinale di Supercoppa italiana. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il tecnico portoghese non ha smaltito l'influenza ma sarà regolarmente in panchina contro la Vecchia Signora.



ESORDIO ASSOLUTO - Per Sergio Conceicao quella di stasera sarà la prima sulla panchina del Milan. Un esordio difficile, complicato ma altrettanto affascinante contro una formazione storicamente rivale come la Juventus. E in palio c'è il derby in finale contro l'Inter.