Milan, la mossa di Fonseca: Musah verso la titolarità con il Real Madrid

Sarà un, rispetto alle ultime giornate, quello che affronterà ilnella sfida di martedì sera valevole per il quarto turno della nuova edizione della. La novità principale per quanto concerne l'undici rossonero è. Fonseca starebbe, infatti, pensando di lasciare, ma non solo. Rischia anche, che nonostante il buon periodo di forma dovrebbe partire dalla panchina.Quello che andrà in campo con il Real Madrid sarà un Diavolo inedito, che vedrà un cambio di modulo., con un centrocampo formato da Fofana, Reijnders e appunto la sorpresa Musah. Un cambio di formazione dettato anche dalla, visto che Rafael Leao - che torna titolare - e compagni si troveranno di fronte il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Oltre alla sorpresa Musah dal primo minuto, contro il Real Madrid si rivedranno nuovamente dall'inizio, entrambi partiti dalla panchina nelle ultime tre gare di campionato. A completare il tridente offensivo ci saranno, quindi, Pulisic e Morata. In difesa, invece, confermati Emerson Royal a destra, con Theo Hernandez sulla sinistra. Al fianco di Tomori - favorito su Pavlovic - ci sarà Thiaw.