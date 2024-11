Milan, Tomori si candida per il Real Madrid: rapporto da ricostruire con Fonseca, cosa filtra sulla Juventus

AFP via Getty Images

che dall’episodio di Firenze (quando diede il pallone ad Abraham invece che al rigorista designato Pulisic) ètra Serie A e Champions League. Una situazione nuova per il centrale inglese, che mai era stato messo così in discussione nelle sue prime quattro stagioni in rossonero.Il 5 ottobre scorso. Meno di un mese dopo questa teoria si è squagliata come neve al sole: Fikayo paga sia l’episodio di indisciplina di Firenze, sia un vistoso calo di rendimento che ha aveva fatto seguito al brutto finale della scorsa stagione.

- La sfida del Bernabeu contro il Real Madrid non sarà vissuta come una gita di piacere da parte del Milan. Sulla carta i Blancos sono nettamente favoriti, ma il Diavolo va alla ricerca di punti importanti per la qualificazione al turno successivo di Champions League. Ecco perchéper quella che potrebbe diventare una grande occasione per riscrivere presente e futuro in rossonero.

, ma non ci sono conferme. L'ex Chelsea potrebbe fare ritorno in Premier League dove ha diversi estimatori. Per il Diavolo Fikayo è