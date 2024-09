Milan, quanto ti manca Tonali!

E' il primo pensiero, spontaneo, che ci viene da esprimere nel rivedere in campo, con la maglia della nostra Nazionale, il centrocampista del Newcastle. E vederlo su questi livelli, un anno dopo i traumatici fatti dell'ottobre 2023 e la squalifica, è la notizia più bella arrivata dalla grande notte dell'Italia al Parco dei Principi di Parigi., abbiamo rivisto quello stesso leader carismatico e tecnico che avevamo ammirato anche e soprattutto nelle ultime due stagioni al Milan.- Mettiamo per un attimo da parte le considerazioni esclusivamente economiche sull'importanza dell'affare fatto dalla dirigenza rossonera nel piazzare a 70 milioni più bonus il classe 2000 in Inghilterra. Non si tratta nemmeno di fare amarcord spicciolo sulla sua importanza nella cavalcata Scudetto della stagione 2021/2022 – il secondo tempo nel derby vinto in rimonta sull'Inter, il gol a tempo scaduto con la Lazio, la doppietta di Verona le immagini più forti che ritornano alla mente – o, all'inizio del campionato successivo,Se la Champions League fu la vetrina per tanti, con la conquista di un'insperata semifinale, in Serie A i campioni d'Italia uscenti terminarono quinti, a distanza siderale dal Napoli, accedendo alla Champions dell'anno dopo solo grazie alla penalizzazione subita dalla Juventus.Ve lo immaginate Tonali assistere alle pigrissime rincorse dei sopraccitati in occasione della debacle di Parma?- Rispondiamo noi per voi. Eccome se ce lo immaginiamo eUn po' perché latitano i calciatori italiani e quelli di estrazione rossonera, un po' perché anche in società non ci sono figure che sappiano esprimere quel profondo senso di milanismo che oggi la piazza invoca. Parliamo di doti caratteriali e ci fermiamo qui, perché magari nelle settimane future il campo dirà altro rispetto al pessimo avvio di stagione e i vari Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek e compagni sapranno smentirci e ribaltare tante verità del momento. Ma oggi, dopo la magica notte di Francia-Italia, lasciatecelo dire: quanto manca Tonali al Milan!