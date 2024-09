Il cooling break sotto gli occhi di Cardinale: il Milan non multa Theo Hernandez e Leao

I MOTIVI

Una passione che i tifosi si aspettano che i propri giocatori mettano in campo per risollevare una situazione di classifica che, seppur alla terza giornata, vede il Milan a quota zero successi, con soli 2 punti in campionato. Ma ai tifosi, intanto, vogliamo rispondere: qual è stata la motivazione che ha portato all’assenza di una multa o di una qualsiasi presa di posizione? In realtà è semplice rispondere: la ricostruzione, infatti, è stata fornita dagli stessi diretti interessati. Fonseca, a DAZN, sin da ieri sera negava ogni tensione: "La situazione di Theo e Leao: non c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema"

LE DICHIARAZIONI DI THEO E FONSECA

E lo stesso terzino transalpino aveva già raffreddato e minimizzato la polemica a Milan TV: "Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante". Tanto è bastato al board per prendere una decisione in tal senso.