Milanmania: Fonseca inadeguato, società assente, Ibra in vacanza. E Theo e Leao se ne fregano

Andrea Longoni

un' ora fa

L'inizio del campionato del Milan è stato letteralmente scioccante. Partiamo ovviamente dal campo. 3 punti dopo 2 giornate, 0 vittorie, 6 gol subiti. Contro la Lazio si è visto qualcosa di meglio a livello di gioco nel primo tempo, nulla di trascendentale, ma poi ti sciogli e subisci ancora una volta 2 reti. Le solite reti, tutte identiche: incredibile. Azione degli avversari sulla nostra fascia destra, raddoppio, palla in area e taglio vincente dell'attaccante o dell'esterno. 6 gol fotocopia ed è inaccettabile che Fonseca non sia riuscito ancora a porre correttivi.



LE SCELTE - Il tecnico sta dimostrando inadeguatezza a livello tattico, ma anche caratteriale. Quello che è successo con Theo Hernandez e Leao non sarebbe successo con un tecnico di personalità, cosa che serviva e che la Società ha ignorato. La ribellione dei due big è forse la notizia più brutta della serata, peggio ancora della classifica. Vieni escluso perché ti sei impegnato poco: già questo è gravissimo. Poi l'ammutinamento al cooling break: inaccettabile. La spiegazione del francese ("Eravamo appena entrati, non ci serviva il cooling break") non regge. Intanto perchè entrambi bevono e si rinfrescano, ma sopratutto perchè è il momento in cui un allenatore dà indicazioni. Sono entrati in campo con Musah e Abraham che hanno partecipato alla pausa e al confronto. Sono entrati in campo col Milan sotto, con certe richieste di Fonseca, ma a quel punto la squadra ha già pareggiato: come cambia il piano gara? I due, diciamocelo, se ne sono fregati, mancando di rispetto a tutti. Pagina bruttissima, non da Milan.



LE COLPE - La Società dovrebbe intervenire immediatamente. Sì, ma dov'è? In queste cose Furlani e Moncada non sono i dirigenti più indicati. La verità è che chi già a monte doveva intervenire si chiama Zlatan Ibrahimovic. Ma se siamo arrivati a questo punto ha sottovalutato un problema che qualche campanello d'allarme lo stava dando. Pensarlo ieri in vacanza in un momento così delicato è un altro punto a dir poco allarmante di questo inizio shock.