Milan, la Procura FIGC chiude l'indagine sul passaggio da Elliott a RedBird

, in seguito alla trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Milano sul passaggio di proprietà da Elliott a RedBird nell’estate 2022. A riferirlo è l’Ansa in un lancio di agenzia: “La procura federale della Federcalcio ha appena archiviato "allo stato degli atti" il fascicolo aperto sul passaggio del Milan da Elliott a Red Bird”.I fatti si riferiscono all’”. In sostanza, il sospetto paventato dai pm milanesi è che la vendita del pacchetto di maggioranza del Milan - formalizzato il 31 agosto 2022 - dal fondo Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro sia stata un’operazione finanziaria “fittizia”, che abbia permesso in realtà ad Elliott di mantenere il controllo operativo del club attraverso il vendor loan da circa 600 milioni di euro concesso al patron di RedBird Gerry Cardinale (che scadrà entro il 31 dicembre 2025) e l’inserimento nel cda rossonero di diversi uomini legati ad Elliott.Nella stessa giornata della notifica dell’apertura delle indagini nei confronti del Milan e dei suoi dirigenti, la società rossonera aveva pubblicato questo comunicato: "In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede,che attiene all'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente".Dal canto suo, il fondodi proprietà di Paul Singer aveva reso nota una smentita ufficiale in merito alle accuse mosse nei suoi confronti: ". A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan"., per valutare eventuali elementi per l'apertura di un procedimento sportivo nei confronti del club rossonero. Elementi che evidentemente non sono risultati sufficienti e hanno portato la Federcalcio ad archiviare ogni tipo di accusa in merito alla reale proprietà del Milan.