AFP via Getty Images

Milan, la rifinitura pre Stella Rossa: assente Okafor, Florenzi in palestra

6 minuti fa



Il Milan ha iniziato da pochi minuti l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista della partita di Champions League di domani sera alle ore 21 a San Siro contro la Stella Rossa.



ASSENTE OKAFOR - Agli ordini di Paulo Fonseca non c'è Noah Okafor che dunque si aggiunge alla lista degli indisponibili per la gara di domani, presente invece a Milanello Alessandro Florenzi, che si sta allenando individualmente in palestra.