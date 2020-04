Nemanja Matic e il Milan sono lontanissimi, con ogni probabilità lo rimarranno. Dopo diversi contatti nello scorso autunno per portare il centrocampista in Italia con Zvone Boban che lo conosce da tempo, l'addio del dirigente al progetto rossonero e l'intenzione del gruppo Elliott di investire su giovani con ingaggi non così pesanti ha fatto il resto: in questi giorni, il Milan ha definitivamente congelato ogni contatto sul fronte Matic a parametro zero e non andrà a interferire nel dialogo che c'è con il suo entourage per il rinnovo.



Sì, perché adesso il Manchester United attiverà l'opzione per un altro anno di contratto e considererà anche l'opportunità di estendere ancor più a lungo l'intesa con il serbo qualora si trovasse un accordo per sistemare il suo ingaggio. Il Milan ha detto no a condizioni economiche ritenute eccessive, pur essendo un'operazione a costo zero. Gli obiettivi a centrocampo sono e saranno altri, senza Boban al timone.