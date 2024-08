Milan, la tentazione di Fonseca: Theo Hernandez e Leao in panchina, chance per Terracciano dal 1’

AFP via Getty Images

. Un’idea rivoluzionaria è giunta nella testa dell’allenatore portoghese che, nella giornata di ieri, ha provato una nuova formazione a Milanello, durante la sessione d’allenamento della vigilia alla sfida alla Lazio. La formazione provata, a 24 ore dalla partita, è stata questa, come riporta La Gazzetta dello Sport:

Il messaggio di club e allenatore ai due giocatori, nel caso, sarebbe chiaro:. A costo di cominciare senza i due giocatori più in vista, il Milan e Fonseca sceglierebbero di mettere al centro l’applicazione, l’attenzione difensiva, il lavoro con la squadra. Un atteggiamento, specialmente del francese sul vantaggio firmato da Man, come dicevamo, che da Ibrahimovic a Fonseca non può essere previsto in una squadra come il Milan.

In difesa, Terracciano sarebbe alla prima da titolare con il Milan, mentre Emerson Royal, anche lui all’esordio dal 1’, troverà un avversario complesso: Zaccagni. Inizio col brivido, in uno stadio in cui non è mai facile giocare. In mezzo, se comincerà Fofana dal 1’, sarà protetto da Reijnders e Loftus-Cheek. Okafor (in attesa di Abraham) sarà la scelta forzata in attacco, mentre, con l’assenza di Leao, scatterebbe il piano che prevede Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui