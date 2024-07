Maldini, lampo per il mercato: duello in A, il contratto e l'idea del Milan

PUO' RESTARE AL MILAN?

La prima cosa da stabilire è se Daniel Maldini possa sovvertire i pronostici e conquistarsi la permanenza al Milan. Il trequartista sta lavorando duramente per convincere Fonseca e anche schierato in un ruolo non propriamente suo, quello di centravanti, nella primo test di livello contro il Rapid Vienna non ha sfigurato, fornendo anzi l'assist vincente per il gol del momentaneo vantaggio di Alessandro Florenzi. Uno squillo positivo e duttilità che ben si sposa con l'idea calcistica del tecnico portoghese, fattori che uniti alla pressoché certa partenza di Lorenzo Colombo (probabilmente dopo la tournée negli Stati Uniti) danno una spinta a Maldini, ma non è detto che bastino per strappare la conferma.