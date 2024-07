Milan, la strana estate di Calabria: un capitano a scadenza che deve aspettare Moncada

Getty Images

Nel calcio nulla può essere dato per scontato. Lo sa beneche per la prima volta da quando indossa la fascia di capitano delsia in campo che sul contratto: da un lato la dirigenza sta lavorando sul mercato per acquistare un nuovo terzino destro e. Un’estate strana per il terzino destro impegnato, da capitano, a essere uno delledi un gruppo che deve assimilare le nuove idee di Paulo Fonseca.

Calabria ha più volte ribadito il suo amore per la maglia rossonera e la volontà di rinnovare il suo contratto. Il Milan sembra intenzionato a voler rinnovare il contratto di Calabria a una condizione: mantenere lo stipendio invariato allungando esclusivamente la durata. Il capitano rossonero percepisce al momento. Le parti hanno deciso di interrompere momentaneamente il dialogo per una fase di riflessione che Davide spera porti a una soluzione che lo veda ancora con la maglia rossonera cucita addosso per tanti anni ancora. Moncada ha chiesto all’entourage del giocatore di riprendere la trattativa a mercato chiuso, una decisione che lascia spazio a tante interpretazioni. Con ogni probabilità la società non ritiene Calabria meritevole di un nuovo ingaggio perché rimasto al livello base di rendimento o semplicemente priva di una crescita costante. Ci sarà tempo e spazio per confrontarsi, prima però la concentrazione sarà tutta rivolta sia al campo che al calciomercato.