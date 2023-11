Non vince da quasi un mese, il: era il 7 ottobre, a Genova, in un finale che definire convulso è usare un eufemismo. Poi, sconfitte con Juve in casa, Psg in trasferta e pareggio sul campo del Napoli, il tutto con di mezzo una sosta Nazionali. L'occasione per rompere questa impasse arriva con l', ancora a secco di vittorie in campionato, sette pareggi e tre sconfitte in dieci partite, un punto contro il Monza raccolto alla prima del Cioffi-bis in sostituzione di Andrea Sottil. Pioli si affida aper la prima volta dall'inizio assieme a, ma perde; i bianconeri non si allontanano dal 3-5-2 con Samardzic chiamato ad alzare il livello tecnico e l'attacco leggero formato da Pereyra e Success.Ilè rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (9V, 6N): l’unico successo dei friulani nel parziale, proprio nell’unico tra questi incontri in cui i rossoneri non hanno trovato la rete, è un 1-0 dell’11 settembre 2016, firmato da Stipe Perica.L’è l’unica squadra contro cui il Milan, da quando è sotto la guida di Stefano Pioli, ha sempre segnato e subito gol in Serie A (13 gol segnati e 11 subiti in sette precedenti).Da inizio 2023, nessun giocatore ha realizzato più gol di testa di Oliviernei cinque grandi campionati europei (sette, come Erling Haaland e Harry Kane).Lorenzoha segnato due gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcuna rete nelle precedenti sei; l’attaccante dell’Udinese è solo il secondo giocatore italiano nato dal 1998 in avanti a trovare il gol con i friulani nella competizione, dopo Destiny Udogie.