6: salva il gol dello 0-2 su un colpo di testa ravvicinato di Ebosele.: l’unico tiro in porta rossonero porta la sua firma della prima frazione. Ci prova fino alla fine.: reattivo e combattivo, sbaglia poco.: in difficoltà contro Success che gli va via in diverse occasioni.: in difesa rischia di fare danni come in occasione del pallone consegnato a Pereyra al 16’. Però si batte con ardore e impegna Silvestri nei minuti di recupero.: larghissimo a destra finisce nel perdersi. Mai in partita. (dal 36’ st Romero s.v): regia scolastica e non sempre precisa. Esce per un problema all’adduttore (dal 1’ st: causa il rigore su Ebosele. Qualche buona giocata ma senza incidere): l’impressione è che corre tanto e a vuoto, forse per dei dettami tattici imposti da Pioli. Altro errore da matita blu solo davanti a Silvestri. (dal 21’ st: minuti che possono essere importanti in vista del PSG mercoledì): continua il momento no del portoghese. Prova tante volte l’uno contro uno ma non vai in porta. Inconcludente: sfiora il gol nel finale con una grande incornata. Unico segno di vita in una prestazione anonima.: condizione fisica da trofeo Tim. Imbarazzante (dal 1’ st: entra male in partita): una sola vittoria nelle ultime sei partite, una squadra che non sa cosa deve fare in campo. Scelte cervellotiche nell’undici iniziale: per il tecnico di Parma una delle serate più brutte da quando è al Milan.: si esalta su Giroud e Florenzi. Decisivo.: lotta come un leone su ogni pallone.: si fa sentire dal punto di vista fisico, prova solida.: buona corsa e attenzione tattica.: si procura il calcio di rigore al termine di una ottima serpentina. Propositivo. (dal 38’ st: sempre molto bello da vedere ma pecca in concretezza (dal 33’ st Thauvin s.v): fa filtro davanti alla difesa.: buona prova per l’argentino (dal 26’ st: si dà un gran da fare nel finale): un bel motorino, cerca spesso il fondo (dal 38’ st Camara): leader indiscusso della Squadra, glaciale dal dischetto.: svaria su tutto il fronte offensivo aiutando la squadra. (dal 38’ st Lucca): tarantolato in panchina, guida i suoi a un successo di importanza capitale.