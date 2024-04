Milan, l'attesa verso il derby è surreale: il nervosismo di Pioli, l'assenza dei dirigenti a Milanello

(l'esterno di Appiano Gentile invaso dai sostenitori nerazzurri, circa una cinquantina di presenti a Milanello e poca voglia di concedersi da parte dei giocatori), perché potrebbe coincidere con la conquista dello scudetto della seconda stella proprio sul campo dei rivali cittadini,partita con grandi aspettative e che terminerà nel completo anonimato. Con una figura in particolare, quella di, l’unica metaforicamente chiamata a portare la croce nei suoi giorni più complicati da quando siede sulla panchina del Milan, che, la prima dopo l’eliminazione dall’Europa League che ha sancito in modo definitivo il fallimento del progetto tecnico della stagione che volge al termine,Anche se nessuno ufficialmente ha ancora pronunciato le fatidiche frasi di addio, né la dirigenza né lo stesso Stefano Pioli, in Casa Milan si è arrivati da tempo alla conclusione che l’epilogo del cammino intrapreso assieme nell’ottobre 2019 non sarebbe arrivato con la naturale scadenza nel contratto del giugno 2025. Ciononostante, il tecnico dello scudetto del 2022 e della semifinale di Champions League della passata stagione - agguantata dopo 16 anni di attesa -- Pioli è uomo di mondo ed è da troppo tempo nel calcio per non sapere come funzionino certi meccanismi: finché i risultati arrivano è più facile farsi scivolare addosso ogni tipo di critica, ma quando viene questa protezione per definizione il mestiere dell’allenatore ti porta a restare solo. E, a 24 ore da un derby da vivere quanto meno come la partita dell’orgoglio,nelle due partite contro la Roma che potevano dare un senso differente al finale di questa stagione - non è un caso che sia stata evocata la parola presunzione -, che anche attraverso i suoi esponenti più caldi ha da tempo espresso il verdetto nei suoi confronti.- “”. E’ un passaggio fondamentale della conferenza stampa di Stefano Pioli, l’ultima prima di un derby che l’intero mondo milanista vive con frustrazione e rassegnazione. Quella di vedersi sventolare in faccia le bandiere interiste col tricolore numero 20 a casa propria, nella partita in cui San Siro sarà colorato principalmente di rossonero.E’ uno strano derby quello di domani, dove da una parte si celebrerà il punto di arrivo di un ciclo nel pieno del suo compimento e dall’altra si va incontro ad una mesta conclusione. Con incognite, se possibile ancora più preoccupanti, su quello che verrà dopo.