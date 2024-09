Getty Images

Il Milan si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello per preparare al meglio la sfida di venerdì sera contro il Lecce a San Siro. Il morale è certamente alto per la formazione rossonera anche se esiste la consapevolezza che non bisogna sottovalutare il prossimo impegno contro i salentini.



CALABRIA A PARTE- Ranghi abbastanza completi per il Milan che gode anche di un ottimo momento di forma. Calabria non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato alla vigilia del derby: oggi il canterano rossonero ha svolto un allenamento personalizzato sul campo.

IN DUBBIO- Allo stato attuale sono basse se non minime le chance di vedere Calabria a disposizione per la gara di venerdì prossimo. Fonseca confermerà Emerson Royal, protagonista di un’ottima prestazione nel derby, in un reparto difensivo che sarà completato da Hernández, Gabbia e Tomori.