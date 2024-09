Il derby ridisegna il Milan di Fonseca: chi sale e chi scende

Ilgenerato dal successo del derby va alimentato già a partire dalla sfida di venerdì sera a San Siro contro il Lecce. Questo deve essere l’obiettivo di un Milan finalmente convincente nello spirito dopo un avvio di stagione stentato. Fonseca è conscio di aver messo la nave in sicuro dopo la mareggiata inizialedallo stato maggiore rossonero.Il successo, meritato, contro l’Inter ha detto tante cose positive:. Un fattore che poi si è tradotto in una prova di grande personalità e di reazione al gol subito da Dimarco e alle tante occasioni sprecate nella seconda frazione. Il tecnico portoghese ci ha messo del suo con delle scelte logiche sì ma anche coraggiose:. La crescita di alcuni giocatori chiave come Gabbia, Emerson Royal e Fofana è stata centrale in un momento già delicato nonostante si è appena conclusa solamente la quinta giornata del campionato.

Il Milan ha una rosa profonda pensata proprio per affrontare al meglio una stagione dove il calendario è fin troppo ricco di impegni. Il derby, però, rischia di ridisegnare alcune gerarchie: Gabbia era solamente alla seconda da titolare in stagione ma ora sarà difficile non considerarlo tale.Interessante anche la parabola di. Per quanto concerne Emerson Royal invece si tratta di una conferma: il dualismo con Calabria lo vede partire sempre in vantaggio al di là di quelli che sono i gradi da capitano e le costanti difficoltà del canterano rossonero.