Milan, le cifre dell'accordo con Gimenez: pronta nuova offerta al Feyenoord

, agente di, è ancora in Olanda per cercare di portare avanti la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante messicano al Milan. Tra il giocatore e il club rossonero è stata trovata una base d'intesa per un contratto triennale con opzione per un'altra stagione.La linea del club olandese rimanere invariata: prima di mercoledì prossimo non vuole prendere una decisione su Gimenez perchè sarà fondamentale nella gara di Champions League contro il Lille.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Il Milan ha già informato il Feyenoord sulla volontà di presentare una seconda offerta migliore sia sui bonus che sulla base fissa.