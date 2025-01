Getty Images

Milan, Ibrahimovic a Kitzbuhel per la coppa del mondo di sci maschile

2 ore fa

Il senior Advisor di Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, si è concesso due giorni di relax sulle montagne austriache. A Kitzbuhel, infatti, sta andando in scena il Super-G sulla leggendaria pista austriaca. Il dirigente del Milan è stato immortalato da Eurosport Italia mentre osserva, attento, la gara che vale la coppa del mondo di sci.



DECISIVO PER GIMENEZ - Un occhio rivolto alla gara e l'altro al cellulare in attesa di sviluppi sulla trattativa che dovrebbe portare Santiago Gimenez al Milan. Zlatan Ibrahimovic potrebbe assumere un ruolo decisivo considerando gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, storica collaboratrice del compianto Mino Raiola, e con il direttore sportivo del Feyenoord. Denis te Kloese, direttore tecnico del Feyenoord: i due si sono infatti incontrati ai Los Angeles Galaxy, quando il dirigente olandese era appena stato nominato general manager e lo svedese era già la stella della squadra. Nel 2020 fu proprio Te Kloese ad accontentare Ibra che voleva tornare in rossonero dopo l'esperienza americana.