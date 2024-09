Milan, le pagelle di CM: Gabbia eroe del derby, Reijnders è magia. Che cuore Abraham e Morata

Getty Images

ande sicurezza nelle uscite, chiama i movimenti ai compagni non solo della difesa da vero leader. Due ottimi interventi su Thuram nel primo tempo e su Lautaro nel secondo. Felino.: responsabilità piuttosto evidenti sul gol dell’Inter quando sbaglia la marcatura lasciando libero Dimarco. Con personalità e carattere gioca un secondo tempo di grande spinta offensiva. Orgogliosol’eroe del derby. Sale in cielo e incorna sotto l’incrocio il gol della vittoria. Dietro abbassa la saranicesca con su scritto: “Qui non si passa”.

sbaglia sul vantaggio nerazzurro quando tiene in gioco Lautaro. Con calma e pazienza si mette a lavorare pallone su pallone.prestazione intelligente del capitano francese: attacca solo quando ha veramente spazio ed è sempre sul pezzo in fase di transizione.: la magia di Tijjani. Regala una palla in verticale visionaria ad Abraham che fa le prove con il gol vittoria. L’olandese ci riprova ancora disegnando un arcobaleno per il gol da tre punti di Gabbia. Prestazione totale del numero 14 rossonero.: qualche imprecisione di troppo in prima costruzione ma lotta come un leone su ogni pallone, coprendo tanti metri di campo. Grinta.

nella prima mezz’ora mette a soqquadro la difesa dell’Inter, letteralmente indiavolato. Trova il primo in un derby con un assolo fantastico. Capitan America (dal 33’ st: cestina due incredibili occasioni da gol)lavora alle spalle di Calhanoglu per togliere spazio e tempo. Cuce il gioco sulla trequarti e quando serve è il primo a ripiegare in fase difensiva come un mediano. Prezioso (dal 33 stmeriterebbe il gol per la grande applicazione e per il lavoro che fa per la squadra. Ci è andato vicinissimo con un diagonale che ha terminato la sua corsa a pochi centimetri dal palo.

non pervenuto nella prima frazione. Crea molto di più nella ripresa ma è impreciso per due occasioni davanti a Sommer. (Dal 43’ st Chukwueze s.v)è la sua vittoria. Del lavoro e del coraggio. Salva la panchina con grande merito. Ha avuto ragione lui con un 4-2-4 di grande personalità.