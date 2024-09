Inter-Milan MOVIOLA LIVE: check del Var sul gol di Pulisic. Scintille Morata-Bastoni, la decisione di Mariani

Getty Images

Di seguito i principali episodi da moviola di, attesissimo derby della Madonnina in programma questa sera alle 20.45 a San Siro e valevole per la quinta giornata di(domenica 22 settembre ore 20.45):, assistenti Bindoni e Tegoni, Ayroldi quarto uomo,Milan in vantaggio grazie a un'azione personale di Pulisic: sulla rete rossonera check del Var per il controllo con il quale lo statunitense si libera di Mkhitaryan. Il controllo è di spalla, nessun fallo di mano.Scintille fra Morata e Bastoni, che si spintonano: Mariani decide di procedere solo con un'ammonizione verbale.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DImarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. InzaghiMILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca