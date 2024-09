Milan, leader cercasi: perfino Kjaer può essere un rimpianto, la speranza è Maignan

L'annuncio è soltanto ideale, ma in casa Milan in questi giorni è un tema che in tanti, tantissimi, stanno iniziando seriamente a prendere in considerazione. Il motivo scatenante, inevitabilmente, è stato l'ormai celebre "non evento" - per usare le parole dell'ad Giorgio Furlani -oggi perdonato dalla società e dall'allenatoredel cooling break saltato danel giorno in cui Pauloaveva deciso, scelta tecnica, di farli partire dalla panchina. Il dito è puntato proprio verso i due teoricamente titolari della corsia sinistra rossonera, coloro che guadagnano più di tutti in rosa e da cui tutti si aspettano sempre e comunque di più.

Possiamo assumere senza timori di smentita che, perlomeno sulla carta,Se girano loro la squadra va a mille e, al contrario, se loro non ingranano o non ci sono i rossoneri faticano a costruire gioco e ad essere pericolosi. I due sono però a Milano dall'ormai lontano 2019 e sebbene siano stati fondamentali nel riportare il Milan a livelli competitivi - vincendo anche il celebre scudetto 2022 - è altrettanto vero che,all'interno dello spogliatoio.

, dirigenti di campo prima ancora che di scrivania, erano i leader iniziali a cui si è aggiunto prestoprima in campo e oggi fuori. Dall'arrivo di RedBird Gerry Cardinale ha scelto di tagliare col passato e quindi con il due dirigenziale. L'arrivo di Ibra nel ruolo di Senior Advisor per il fondo all'interno della società ha invece risvegliato gli animi sopiti della passata annata. Oggi l'ex-centravanti è il deus ex-machina di questa squadra, ma come accaduto a Roma,

- Un "non evento" che però mai si era verificato nelle passate stagioni probabilmente per la compattezza che oggi non c'è con l'allenatore o per la presenza di altri giocatori in grado di alzare la voce al momento giusto grazie alla propria esperienza. Oggi, infatti,non sono più in rosa, con il difensore danese spesso e volentieri raccontato da chi vive Milanello come elemente esemplare all'interno del gruppo. Che possa rappresentare un rimpianto?Il Milan quest'estate ha scelto di intraprendere una strada netta volta a ringiovanire ulteriormente la rosa e con, hanno più impatto e più personalità. Fino ad oggi però,e le speranze della proprietà sono tutte riposte in, unico acquisto over30 dell'estate, ma ancora fuori dal gruppo e dal campo, ma anche in

Proprio il portiere francese in questi giorni, è salito agli onori della cronaca nell'immediato post-sconfitta contro l'Italia perUsando anche termini forse eccessivi, ma che avevano come unico scopo quello di ricompattare il gruppo e caricare la squadra per le prossime uscite.che, almeno per ora, al Milan non è stato. Che la trattativa per il rinnovo del suo contratto (che procede a buoni ritmi ndr.) possa servire da stimolo finale? A Casa Milan lo sperano tutti.