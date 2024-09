Leader, pilastro, bandiera per l'oggi e il domani. È questo quello che si augurano i tifosi delquando pensano a. Proprio con i Bleus, l’exsi è reso protagonista nelle ultime ore di unocontro i suoi compagni di nazionale, rei di non essersi impegnati più di tanto nelle ultime uscite della squadra di. Un richiamo all’ordine da parte di un giocatore dalla grande, un capitano anche senza fascia, uno di quelli che se ce l’hai vuoiIl piano che il Milan ha in mente per il futuro del francese è proprio questo.e quindi urge nei prossimi mesi accelerare sul fronte. Seguito dall’agenziail dialogo tra calciatore e club va avanti a fuoco lento ma in maniera. C’è la volontà comune, come appreso da calciomercato.com, di, si punta a un accordo e filtrain questo senso.

Leperò sono ancora da registrare, così come il discorso. Nei primi colloqui, l’entourage del giocatore aveva richiesto un ingaggio vicino agliIl Milan – che gli elargisce attualmente uno stipendio da– ha fatto intendere di essere pronto a raddoppiarglielo e dii. Si tratta anche se, nonostante contatti anche recenti, il club non gli ha fatto arrivare ancora una vera e propriaLa palla dunque è nel campo del Milan: starà alla società rossonera fare la prima mossa e convincere uno dei suoi totem non solo sulle cifre ma anche sulladel nuovo progetto targato