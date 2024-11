Milan, Leao: "Alti e bassi, ma so quello che faccio"

Getty Images

, nella serata della prima partita da titolare per il gioiello classe 2008 Francesco Camarda.A sbloccare l'incontro dopo un solo minuto è il Cagliari di Nicola con Zortea su sviluppi di calcio d'angolo, ma tra il 15' e il 40' Leao si scatena e ribalta il risultato portando il Milan di Fonseca sul 2-1. Nella ripresa Zappa approfitta di un errore di Fofana per battere Maignan e registrare il 2-2. Fonseca manda in campo Abraham per Camarda e l'inglese lo ripaga con il tap in del 3-2, ma all'89' ancora Zappa trova la doppietta con un bellissimo gol al volo che sigilla il risultato sul 3-3 finale.

Nonostante tutto, la prova fornita dal lusitano numero 10 è positiva e il portoghese su Instagram ha commentato così la prestazione: