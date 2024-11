AFP via Getty Images

Ilsi fa riprendere dal Cagliari all'89', finisce con un pazzo 3-3 la partita valida per la 12esima giornata di Serie A. Al termine della gara, tecnico dei rossoneri, è intervenuto a DAZN:- "Penso che il problema del Milan oggi non è stato con il pallone o offensivo ma difensivo. Grande difficoltà sui cross del Cagliari. Devo dire che mancando aggressività in questo momento, non si può vincere quando una squadra fa solo cross e noi perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aerei. Così è difficile".

- "Soprattutto per il risultato. Offensivamente abbiamo fatto cose buone. Facciamo tre gol qui, non possiamo pareggiare. Abbiamo sbagliato gol, la difesa aerea dell'area. E' un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere".- "Giochiamo sempre con un centrocampo a tre, oggi abbiamo giocato con Reijnders, Fofana e Pulisic. Penso che il problema oggi non è stato qui o offensivo. Il problema è stato come abbiamo preso i gol. Abbiamo cominciato la partita con un gol che non possiamo prendere, anche se in fuorigioco per me, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco... E poi sui cross, questa è una squadra che arriva sempre al cross, poca aggressività per impedire il cross e poi in area. Siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto".

- "Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Penso che tutta la linea difensiva può fare di più per aggressività, duelli aerei. Tutti possono fare di più".- "Non è stato facile per lui. Ha fatto bene quello che ha fatto e sono soddisfatto".- "E' in un buon momento, sta ritornando e anche difensivamente ha aiutato la squadra. E' questo il Leao che vogliamo, decisivo e che gioca con la squadra".