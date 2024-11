Il casotiene banco in casa. Contro il Monza arriva laper l'attaccante portoghese, a cui viene preferito ancora una volta Noah Okafor dal 1'.Prima della partita dell'U-Power Stadium, il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport e ha risposto alle domande sulla gestione di Leao: le sue dichiarazioni.- "Io devo pensare non solo a questa partita, abbiamo tra pochi giorni una partita importante con il Real Madrid. Io devo gestire la squadra, è quello che ho fatto oggi. Non voglio entrare nei dettagli, oggi penso che questa è la squadra giusta per cominciare contro il Monza, pensando anche alla partita con il Real Madrid".

- "Io non voglio entrare nei dettagli. Come ho detto sempre, per me è solo una scelta. Se noi pensiamo che quando c'è una scelta c'è conflitto o punizione... E' solo un'opzione. Poi per quanto riguarda le questioni interne io parlo con i giocatori in privato, non entro nei dettagli. Quello che è importante per me è avere una squadra pronta per vincere contro il Monza".- "Sì. E' importantissimo vincere oggi qui. E' una partita difficile, ma dobbiamo solo pensare a vincere anche perché la squadra sta dando segnali molto positivi. E' importante dire che noi vogliamo aggiungere alla crescita delle prestazioni i risultati".

- A Dazn, Fonseca ha aggiunto questo sull'esclusione di Leao: "Devo dire che è solo una scelta, non sto dicendo che il giocatore non abbia lavorato. Non ho dato nessun dettaglio, è una scelta mia e basta. Abbiamo fra due giorni un'altra partita importanti e devo gestire la squadra e la scelta è anche in funzione della prossima partita".- "Dobbiamo capire i momenti della partita. Quando siamo vicini alla porta, Morata è vicino alla porta. Magari abbiamo giocato con squadre che difendono basso ed è stato più difficile creare occasioni, ma devo dire che Morata ha fatto un lavoro fantastico per gli altri. Valuto tanto un giocatore come Morata".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui