Il Barcellona torna su Rafael Leao. Ma il club spagnolo può permetterselo?

, complice il progressivo deterioramento dei rapporti tra l’attaccante portoghese e l’allenatore del Milan, suo connazionale, Paulo Fonseca. Che, nel recente big match contro il Napoli a San Siro, ha relegato in panchina il classe ‘99 per la seconda partita consecutiva di campionato. Indirettamente,- le parole del consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic a pochi minuti della partita di Champions League contro il Bruges (“A Milanello ci sono persone adulte, si prendano le loro responsabilità come stanno facendo. Fonseca sia se stesso, è lui l’allenatore e certe questioni devono risolverle dall’interno”)in questa querelle. Da qui il timore che il mal di pancia di Rafa possa diventare qualcosa di più complicato da gestire col passare delle settimane e possa aprire a scenari di mercato impronosticabili fino a poco tempo fa., primo in Liga dopo lo splendido 4-0 in casa del Real Madrid e lanciatissimo pure in Champions League dopo il poker calato sul Bayern Monaco,La stampa locale ed in particolare, considerate le ottime relazioni con l’agente Jorge Mendes - che del giocatore del Milan cura gli interessi -Ma si tratta di fare bene i conti e di comprendere se, da un punto di vista di convenienza tecnico-finanziaria, l’operazione Leao avrebbe più pro che contro.Prima di entrare nel dettaglio sulla situazione economica generale del Barcellona, l’eventuale approdo di Leao a gennaio nella squadra allenata da Hansi Flick andrebbe a creare un aumento del monte salariale, che per questa stagione sportiva è già salito di 156,401 milioni (+48%) rispetto ai 270,026 milioni della stagione 2023/2024 e che si attesta quindi a quota a 426,427 milioni.Numeri impressionanti, resi possibili da un complessivo ma non così imponente miglioramento della condizione generale della, che nel 2022 aveva toccato il punto più basso da un po’ di anni ad allora (1,12 miliardi di euro),Un’opera mastodontica per la quale Laporta è alla ricerca di finanziamenti e finanziatori, ma che genererebbe immediatamente significativi introiti. La riapertura, seppur parziale, del Camp Nou è prevista durante il 2025, mentre il funzionamento a pieno regime non prima del 2026. Nel mentre, il Barcellona sta spendendo parecchi soldi per l’affitto dell’impianto a Montjuic nel quale gioca attualmente le partite casalinghe e sta rinunciando all’indotto generato dal megastore e da tutti gli esercizi commerciali situati nell’area del vecchio stadio.Una situazione che, al netto delle parole rassicuranti espresse dal presidente nell’assemblea dei soci dello scorso settembre, preoccupa e genera inquietudine, anche perché- storico partner dal 1998 - con scadenza a giugno 2038 e dal quale il Barcellona si aspetta di ottenere il maggior guadagno di sempre per una società di calcio.Numeri sui quali le parti non si stanno trovando e che potrebbero spingere i blaugrana alla mossa “disperata” di includere nell’intesa una partecipazione di Nike in Barça Vision (uno delle nuove piattaforme per la condivisione di materiale audio-visivo e multimediale a disposizione di tifosi e clienti) e ai suoi incassi. In sostanza, sull’onda delle famose palancas (traducibili con la parola “leve” in italiano) ottenute nei primi mesi della nuova gestione di Laporta con la vendita dei diritti di Barça Studios per un totale vicino ai 900 milioni di euro.Mosse che sono state fondamentali e necessarie per impedire il fallimento economico del Barcellona e che hanno garantito liquidità nell’immediato per far fronte ad alcune pendenze ma anche a continuare ad operare sul mercato per rinforzare la squadra. Una strategia accompagnata da unEppure, nonostante una politica mediamente più virtuosa che nelle stagioni antecedenti, ci sono dei numeri che rimangono allarmanti:A questo va aggiunto che la Uefa ha già ottenuto il pagamento di una multa di 500.000 euro - confermata dal TAS di Losanna - per l’utilizzo non corretto dei ricavi della prima palanca a bilancio e non è escluso che pure sulla seconda vengano adottati dei provvedimenti. Il Barcellona ha dunque bisogno come del pane di nuova liquidità a stretto giro di posta, di nuove entrate dagli accordi che Laporta riuscirà a raggiunge, in attesa che dal nuovo Camp Nou parta un ciclo virtuoso che attesti i ricavi del club ai livelli di una big del calcio internazionale. Senza questi risultati, ancheIn parole povere,, il cui valore di mercato è oggi indefinibile - ma è di certo molto lontano dai 175 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel nuovo accordo - e con uno stipendio quasi da top player,ulteriormente in una situazione di indebitamento che genererebbe comprensibili preoccupazioni sulla continuità aziendale. Non è un caso che l’estate scorsa il vero obiettivo per la fascia sinistra sia stato sin dall’inizio la stella dell’Athletic Bilbao Nico Williams, che ha una clausola rescissoria di 58 milioni (contratto in scadenza nel 2027) e un ingaggio inferiore a quello di Leao: 10,4 milioni di euro lordi a stagione.