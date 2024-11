AFP via Getty Images

Una partita speciale nel ricordo del presidente. La giornata numero 11 della Serie A Enilive mette di fronteper un derby lombardo ricco di emozioni. I brianzoli arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta controal termine di una buona prestazione, ildeve riscattare il pesante ko casalingo contro il• Partita: Monza-Milan• Data: sabato 2 novembre 2024• Orario: 20:45• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Poco turnover per Fonseca che non pensa all’impegno di martedì in Champions League contro il Real Madrid e proporrà ilcon i rientri dalla squalifica di, verso la terza panchina consecutiva in campionato.Al suo posto pronto Noah Okafor. In difesa spazio a, confermata la coppia. Nesta ripropone l’exdopo la panchina di Bergamo,farà coppia conin attacco.

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.La gara fra Monza e Milan, valida per la giornata numero 11 della Serie A Enilive, si giocherà sabato 2 novembre 2024, allo U-Power Stadium, con fischio d’inizio ore 20:45.• DAZN• Sky SportCi saranno diverse possibilità per vedere Monza-Milan in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Monza-Milan sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.• DAZN• Sky Go• NOWAttraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Monza-Milan in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.Su Sky, la telecronaca del match sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi. I telecronisti DAZN invece saranno Ricky Buscaglia e Marco Parolo.