Milan, Leao: "Conceicao ha portato mentalità, mi lascia libero"

Redazione Calciomercato

Rafael, attaccante del, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio per uno a uno contro il. Queste le parole del portoghese.“Volevamo vincere per rialzarci in classifica., non abbiamo creato tante occasioni chiare. Nel secondo tempo un po’ meglio, poi loro hanno trovato il gol insu un nostro errore. Ma secondo meTra pochi giorni c’è un’altra partita importantissima e vogliamo andare lì per vincere”

"Ha portato, la voglia di essere sempre nella metà campo avversaria, non mollare mai. È quello che stiamo cercando di fare in ogni partita, è qui da poco tempo ma luiPoi c’è quello che sento in campo. Se guardo Fofana in mezzo taglio dentro, altrimenti sto fuori. Poi devo capire dove andare e dove no, mi lascia libero. Se posso essere più centrale ancora meglio perché sono più vicino alla porta. Non ho nessun problema,