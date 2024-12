Milan, elongazione al flessore per Leao: salta la Roma, Supercoppa a rischio

Alessandro Di Gioia

52 minuti fa

7

Dopo la gara di Verona, i riflettori in casa Milan erano puntati sulle condizioni di Rafael Leao. La partita del portoghese al Bentegodi è durata soltanto 32 minuti, poi è arrivato il cambio con Theo Hernandez, a causa di un problema muscolare: la diagnosi parla di elongazione al flessore della coscia sinistra, per quanto riguarda il numero 10 verrà effettuato un nuovo controllo con risonanza fra una settimana.



LE TEMPISTICHE - Il tecnico Paulo Fonseca nel dopo match dispensava un certo ottimismo, ma la presenza di Leao contro la Roma, domenica prossima a San Siro, è praticamente da escludere, mentre resta a rischio la partecipazione alla prima gara di Supercoppa italiana contro la Juventus, prevista per il 3 gennaio 2025 a Riyad.