Milanmania: il 9 è sempre un limite, Abraham e Morata insieme non fanno Giroud

Andrea Longoni

30 minuti fa



La vittoria contro il Verona è di vitale importanza per la classifica, perché senza quei 3 punti il Milan sarebbe nel dramma totale. Ma salviamo soltanto questi: la prestazione è stata deludente. La squadra ha creato poco: continuiamo a non vedere il gioco di Fonseca, che rispetto allo scorso anno non ha portato grandi benefici, anzi.



C'erano diverse assenze, ma giocavi contro una squadra che nelle ultime 2 gare casalinghe all'intervallo è andata negli spogliatoi sotto di 5 gol con l'Inter e sotto di 4 reti con l'Empoli. Il Milan ha fatto fatica e ha vinto soltanto per una grande giocata del duo Fofana-Reijnders: ottime operazioni, queste sì, di Moncada. Lo stesso non si può dire per altri.



Chukwueze ha buttato via un'altra occasione, Royal non ha inciso (ma almeno non ha fatto danni), mentre là davanti c'è ancora il problema del numero 9. Troppo poco da Abraham. Con Morata fanno rimpiangere Giroud: insieme non hanno fatto i gol del francese. Proprio l'attaccante deve sbloccare le partite, come quella di ieri, in cui non riesci a esprimere un gran gioco. Il 9 continua a essere un limite di questo Milan.







Dietro invece le cose stanno migliorando. E' stata identificata in Gabbia-Thiaw la coppia di titolari, che stanno facendo bene. In attesa di recuperare Theo Hernandez: per come è entrato, però, la sensazione è che il percorso di recupero, se mai si realizzerà, sarà lungo. Bella scoperta invece il giovane Jimenez, soprattutto da metà campo in su: ricordiamo che il Real Madrid però potrà riprenderselo la prossima estate o in quella successiva.



Bisogna chiudere l'anno e ripartire bene provando a fare il massimo in Supercoppa. Sarà fondamentale recuperare i giocatori fermi ai box: il tema infortuni che era uno dei pochi punti di forza della gestione Fonseca, nel frattempo sta diventando un allarme.