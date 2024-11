Milan, Leão lascia San Siro zoppicando: la situazione

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus allontana sempre di più il Milan dall’obiettivo scudetto. Tanti i punti che preoccupano in casa rossonera: poca personalità nei momenti clou, tanti punti lasciati per strada e una evidente difficoltà nel trovare una compattezza necessaria per diventare squadra. A questi si aggiunge un Rafael Leao immortalato dalle telecamere di Sportmediaset mentre lascia San Siro zoppicando.

LA SITUAZIONE - Secondo quanto filtra dal club rossonero, le condizioni di Leão non desterebbero preoccupazioni. L’attaccante portoghese, tra i pochi a salvarsi nella sfida contro la Juventus, dovrebbe aver ricevuto solo una botta ma il quadro della situazione sarà più chiaro solo domani alla ripresa degli allenamenti in quel di Milanello.

Il Milan si ritroverà domani mattina a Milanello per preparare la sfida di Champions League in programma martedì in casa dello Slovan Bratislava. L’inizio della seduta è previsto per le ore 11.30 con Leão osservato speciale. Intorno alle ore 19:15 interverranno in conferenza stampa Abraham e il tecnico Fonseca.