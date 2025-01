Getty Images

Milan, l'effetto Conceicao conquista anche i bookie: quarto posto più vicino, ottavi di Champions nel mirino

36 minuti fa



Dopo le vittorie contro Juventus e Inter in Supercoppa Italiana e la conquista del trofeo, Sergio Conceicao è già entrato nel cuore dei tifosi milanisti. I primi 180 minuti dell'allenatore portoghese sulla panchina rossonera hanno convinto anche i bookmaker, inizialmente scettici: il Milan piazzato fra le prime quattro in Serie A passa infatti da 5,50 a 3 mentre l'esonero/dimissioni del tecnico entro fine stagione salgono da 3,50 a 25, stessa quota di panchine solidissime come quelle di Antonio Conte e Simone Inzaghi. L'effetto Conceicao si sente anche nella lavagna della Champions League, dove la qualificazione diretta agli ottavi di finale (tra le prime otto del girone unico) di Theo Hernandez e compagni paga 1,75. Più difficile la strada in Coppa Italia, dove il sesto trionfo milanista è offerto a 6,50. I rossoneri sono fuori dal podio dei favoriti, preceduti da Juventus, Inter e Atalanta.