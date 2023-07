e più ne arrivano più crescedei tifosi. E’ sempre stato così, anche se poiche si assegna nella primavera successiva.E’ successo all’Inter di Moratti che si illuse di vincere quando presementre per rimanere al Milan è successo ai tempi della coppiae a quelli di un anno fa quando Maldini e Massara presentarono il promettente, insieme con il suo connazionale. Rovesciando il discorso, il Milan due stagioni fa e il Napoli nell’ultima hanno festeggiato unonell’estate precedente quando la campagna acquisti non aveva esaltato i tifosi., quindi, anche se poi soltanto il campo darà un giudizio definitivo. In attesa di sapere quali, e soprattutto quanti, tra i nuovi acquisti si riveleranno rinforzi importanti per il nuovo Milan,che nel 2019 circondarono il suo arrivo ormai si sono infatti trasformati in altrettanti punti fermi, perché la sua crescita è testimoniata dai numeri che in certi casi non ingannano, come quelli sul possesso-palla.in campionato: 25-3 nel 2019-2020; 30-6 nel 2020-2021; 34-11 nel 2021-2022; 35-15 nell’ultimo in cui è stato anche il capocannoniere della squadra.e non a caso ha scelto di indossare la maglialasciata suo malgrado da Brahim Diaz. Una decisione tutt’altro che scontata, sia perché Leao rimane un esterno, sia soprattutto perché il numero 10 per la storia del Milan è stato il simbolo di grandi campioni, da Gianni Rivera a Ruud Gullit, due Palloni d’oro che hanno vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo.che nel suo caso, perché questo è l’unico limite di Leao, devastante quando accende il suo turbo ma non sempre continuo appunto. Questione di testa, più che di gambe, perché Leao ha già dimostrato di poter essere la guida per i nuovi acquisti, aiutandoli in campo e fuori a capire il pianeta Milan.e adesso toccherà alla sua prima alternativa, l’attaccante che mancava, dopo l’addio di Ibrahimovic, per aggiungere il necessario arrosto a una campagna acquisti fino alla settimana scorsa ricca di centrocampisti ma senza un centravanti di scorta. Il tempo dirà se davvero lo svizzero potrà essere l’indispensabile vice-Giroud, oppure se sarà più portato a svariare sulla fascia giocando come eventuale seconda punta. Nessun dubbio, invece, sulle qualità dell’ultimo acquisto, il nigeriano, 24 anni come Leao, ma soprattutto una freccia sulla fascia come il portoghese, un “missile” come è stato definito in Spagna, dove ha brillato nel Villarreal.pagato venti milioni più bonus, il rinforzo sulla destra che promette di dare spettacolo, consentendo al Milan di non pendere soltanto a sinistra. E se davvero sarà così, Pioli avrà un doppio vantaggio perché tutte le attenzioni dei difensori avversari non saranno rivolte soltanto a Leao, mentre lui potrà