Milan, lesione bicipite femorale per Thiaw: sospiro di sollievo per Pulisic e Morata

AFP via Getty Images

Ilaveva festeggiato la vittoria contro il Como con una preoccupazione legata alle condizioni di. Tutti e tre i giocatori avevano concluso anzitempo il derby lombardo anzitempo per alcuni problemi fisici. Dal club rossonero sono arrivati i risultati degli esami strumentali effettuati stamattina sui tre giocatori.Due buone notizie per Sergio Conceicao arrivano su Christian Pulisic e Alvaro Morata:Per quanto concerne il capitano degli Usa, lo staff medico rossonero cercherà di lavorare per renderlo disponibile per la prossima sfida contro la Juventus dove invece sarà assente lo spagnolo perché squalificato dopo il giallo rimediato ieri contro il Como.

Il Milan dovrà far fronte alla tegola ThiawMalick sarà sottoposto a un nuovo controllo tra 7/10 giorni. Contro la Juventus tornerà, quindi, dal primo minuto Gabbia in coppia con Tomori.