Milan, lesione di basso grado al polpaccio per Pulisic: i tempi di recupero e quali partite salta

Non arrivano buone notizie per il Milan e per Christian. Il centrocampista offensivo americano, infortunatosi nel match di venerdì sera contro l'Atalanta, questa mattina ha sostenuto i test medici che. Questo il comunicato del club rossonero: "La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziatoUn nuovo esame verrà effettuato fra una settimana".- L'ex giocatore di Chelsea e Borussia Dortmund salterà sicuramente la sfida di domani sera di Champions League contro la Stella Rossa e il match di campionato contro il Genoa, in calendario domenica 15 dicembre alle 20.45., match che si giocherà domenica 29 dicembre alle 20.45. Non è da escludere, a oggi, che il ritorno in campo slitti al 2025, al 3 gennaio, in Supercoppa italiana contro la Juventus in Arabia Saudita.

Pulisic si è fatto male al 36' della sfida contro l'Atalanta: si è fermato in campo e ha chiamato immediatamente la sostituzione.Pulisic ha provato a stringere i denti per qualche istante, ma al 36° si è accasciato a terra e nemmeno l'intervento dello staff medico, che ha provato ad applicare un po' di ghiaccio spray alla parte dolorante, ha scongiurato la necessità di provvedere al cambio con Ruben Loftus-Cheek.