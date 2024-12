Milan, Theo Hernandez via a gennaio? La richiesta e i club interessati

Con la fascia di capitano al braccio, nel ko di Bergamo contro l'Atalanta il terzino francese è incappato nell'ennesima prestazione molto al di sotto dei suoi standard. Una situazione che perdura ormai da inizio stagione e che, salvo alcuni sporadici momenti (il suo bilancio è di due reti e altrettanti assist), ha iniziato a sollevare qualche interrogativo sul futuro rossonero del classe '97.Al netto infatti di un comportamento sul campo non all'altezza del suo valore,e per la carenza di esterni mancini di alto livello in diverse big.– visto che Luke Shaw, soprattutto per colpa degli infortuni, non è quasi mai riuscito ad essere continuo –che, alla luce delle difficoltà emerse in merito alla pista Alphonso Davies (più vicino al rinnovo col Bayern Monaco), potrebbe virare proprio sul nazionale francese.Allo stato attuale delle cose,Il suo agente Manuel Garcìa Quilòn ha più volte rimarcato come i contatti con la società rossonera negli ultimi mesi siano stati pochissimi; eppure in via Aldo Rossi l'idea di provare ad accelerare le operazioni, per giungere ad un'intesa e avere maggior potere contrattuale in caso di trattativa per cederlo, è una soluzione da non escludere.Già la scorsa estate Theo Hernandez era stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato e il, pur non aprendo mai concretamente ad una sua partenza,, in virtù delle prestazioni molto negative del giocatore. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, alla luce della considerazione di cui gode tuttora il calciatore,, Theo Hernandez non sarà ceduto.