Milan, l’involuzione di Loftus-Cheek: per Fonseca è un problema, ma la cessione è da escludere

Da uomo imprescindibile nelle gerarchie di mister Stefano Pioli a un inizio di stagione al di sotto delle aspettative per via di un ruolo che non gli si addice e che rallenta le trame di gioco del Milan di Paulo Fonseca. Fino ad ora, infatti,. Tolti i problemi fisici, il centrocampista inglese non riesce a rendere al meglio a causa di alcuni. Sul fronte mercato, però, nessun club si è ancora fatto avanti e– Sotto la guida di Stefano Pioli il centrocampista inglese è sembrato un giocatore di altissimo livello, capace di mettere a segno 10 goal in una sola stagione., così da poter sfruttare l’imponente forza fisica vicino all’area di rigore per

– In questo inizio di stagione, invece, all’inglese mancano le prestazioni e soprattutto i gol. E questo si rifà a un problema tattico. L’ex Chelsea, infatti, non ha ancora trovato una collocazione precisa in campo. Anche quando è stato schierato sulla trequarti, Fonseca gli ha commissionato compiti più difensivi e di copertura. In altre gare, come quella con il Liverpool e quella con il Bruges, poi,. Non a caso con la formazione belga, all’uscita dal campo dell’inglese, si sono creati gli spazi per gli, che ha poi trovato un doppio centro nel giro di pochi minuti.

– Una chiave del momento negativo del centrocampista inglese la si può leggere anche nel derby contro l’Inter, quando Fonseca aveva deciso di optare per un, spostando Morata sulla trequarti a supporto di Abraham. Gli spazi per il 28enne originario di Londra si sono, quindi, un po’ chiusi e lo confermano anche le parole di Fonseca in conferenza stampa dopo la gara con il Bruges: “Loftus è un calciatore di accelerazione con la palla tra i piedi; quando è senza spazio, ha più difficoltà. Ma non è che ha paura... Sono quelle le sue caratteristiche. Dobbiamo fargli capire meglio determinate cose.".

ARRETRATO – Le statistiche che preoccupano maggiormente sono proprio quelle offensive, che mettono in evidenza le differenze tra la scorsa e questa stagione:dell’annata con Pioli. Ad oggi, però, è cresciuto il dato relativo alla precisione dei passaggi nella propria metà campo: 97% contro l’86% dell’anno 2023/24.- Anche se il centrocampista inglese non riesce a imporsi nel gioco di Paulo Fonseca, non arrivano grosse novità sul fronte mercato. Loftus, infatti, gode della fiducia della società e. E', quindi, molto probabile che questa situazione resti tale almeno fino all'apertura della sessione estiva di calciomercato.

– Come se non bastasse, c’è un’altra insidia per il centrocampista inglese. Sì, perché, in modo tale che l'americano possa accentrarsi di più e trovare con ancor più insistenza la porta. Questo potrebbe anche favorire l’ottimo momento di forma di Chukwueze e rivalutarne l’investimento. Per adesso, però, questo “esperimento” è stato messo in stand-by, ma l’idea resta nella testa del tecnico portoghese.