Dall'Inghilterra, il Newcastle stringe per Thiaw. La posizione del Milan

dal Salisburgo e la notizia dell’arrivo di un nuovo rinforzo per la difesa haper il centrale classe 2001, legato al club rossonero fino a giugno 2027. Un calciatore sul quale, considerando l’uscita di Kjaer al termine dell’ultima stagione e la necessità di contare su un reparto numericamente attrezzato per affrontare quella alle porte.- Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa d’Oltremanica,. Per il portale HITC, i Magpies, che già nella passata stagione acquistarono sempre dal club rossonero Sandro Tonali per circa 70 milioni di euro,Una valutazione per la quale la dirigenza rossonera aprirebbe quanto meno delle riflessioni per valutare l’opportunità di registrare una plusvalenza molto importante.- Ad oggi, l’offerta in questione non è pervenuta sul tavolo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che hanno sempre fatto trapelarepiuttosto che far entrare un nuovo calciatore come Pavlovic - con caratteristiche che mancano nell’attuale linea a quattro, dal modo di difendere al fatto di essere un centrale di piede sinistro - per favorire l’uscita di un altro. E a conferma del fatto che allo stato dell’arte Thiaw non sia una partenza imminente sono arrivateagente del ragazzo, a Sky Deutschland: “Le attuali indiscrezioni su un trasferimento del mio assistito al Newcastle sono false e non veritiere”.