Milan-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la nuova UEFA Champions League ed è subito big match a San Siro: il Milan se la vede con il Liverpool.Tornano le grandi notti europee e per i rossoneri di Paulo Fonseca, reduce dal primo successo in stagione (4-0 al Venezia), arriva un debutto di fuoco: contro i Reds guidati da Arne Slot, che arrivano dalla prima sconfitta del 2024/25, contro il Nottingham Forest ad Anfield.Tutte le informazioni su Milan-Liverpool: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.